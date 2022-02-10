В Петербурге за сутки коронавирус подхватили 21 644 человека

В Петербурге за сутки коронавирус подхватили 21 644 человека
Соблюдение масочного режима в общественном транспорте продолжается. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

Петербургская статистика по зараженным коронавирусом продолжает пополняться новыми случаями. За минувшие сутки болезнь подхватили еще 21 644 человека.

Об этом стало известно сегодня, 10 февраля. Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, 15 215 человек выздоровели и прекратили лечение, еще 58 пациентов скончались.

Город занял второе место среди регионов РФ по заболеваемости COVID-19. На первой строчке оказалась Москва, где за сутки выявили 22 747 зараженных человек. На третьем месте оказалась Московская область — 7 611 новых ковид-пациентов. В Ленобласти за последние 24 часа в статистику вошли 2 117 случаев заражения.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Российской Федерации во второй раз заражаются новой коронавирусной инфекцией до 15 процентов переболевших COVID-19.

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