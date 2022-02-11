Раскрыты самые популярные пластические операции среди мужчин

Чаще всего мужчины обращаются к пластическим хирургам в связи с посттравматической деформацией носа. Фото: pixabay.com

Чаще всего мужчины обращаются к пластическим хирургам в связи с посттравматической деформацией носа. Фото: pixabay.com

К услугам пластического хирурга прибегают не только женщины, но и мужчины. Чаще всего они приходят на ринопластику. Об этом рассказал заведующий отделением пластической хирургии в «СМ-Клиника» Михаил Коростелев.

По его словам, зачастую представители мужского пола обращаются к пластическим хирургам в связи с посттравматической деформацией носа. И практически всегда исправление внешнего вида сочетается с восстановлением или улучшением функции дыхания. Такая операция называется риносептопластикой.

Второй по популярности стала коррекция ушных раковин. Поводом для отопластики может быть внешний вид, например, оттопыренность ушей или неправильная форма ушных раковин.

Следом, как отметил хирург, идут операции по удалению разнообразных пигментных, пятен, невусов, папиллом, атером, липом и рубцов, а также «коррекция взгляда». В последнем случае пациенты жалуются на избыток кожи век и «опущение» бровей.

Последнюю строчку топ-5 популярных пластических операций поделили между собой коррекция гинекомастии и липосакция. В первом случае к хирургам обращаются мужчины с проблемой увеличения грудной железы, которая вызывает у пациентов не только дискомфорт, но и может приводить к нарушению социальной адаптации. К липосакции прибегают для устранения «второго подбородка», а также для коррекции тела, преимущественно передней брюшной стенки и груди.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что некоторым людям нельзя удалять родинки с кожи с помощью лазера. Это может быть крайне опасно. О главных противопоказаниях рассказала челюстно-лицевой хирург Наталья Мезина.

Так, в случае, сели у человека обнаружены атеросклероз сосудов головного мозга и заболевания сердечно-сосудистой системы, например, удалять родинки не стоит. Кроме того нельзя удалять родинки при нарушении сердечного ритма, лихорадочных состояниях, эпилепсии, неврозах, беременности и наличия глаукомы.

Мезина отметила, что тем лицам, кто решился на операцию, врач должен провести тщательный сбор анамнеза и выяснять, когда, чем и как долго болел человек.