Путин и Байден начали телефонный разговор

Путин и Байден начали телефонный разговор
Джо Байден и Владимир Путин начали телефонные переговоры. Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден начали телефонный разговор.

Политики созвонились в субботу, 12 февраля, в 19:04 по московскому времени.

«Звонок президента Байдена российскому президенту Путину по защищенной линии связи начался в 11.04 (по времени Вашингтона)», — сообщил Белый дом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Байден призвал граждан США немедленно покинуть Украину. По его словам, военные США ни при каких обстоятельствах не будут отправлены на Украину.

По данным Госдепартамента, Соединенные Штаты не смогут обеспечить эвакуацию своих граждан из Украины в случае начала войны, которая может начаться «в любой момент». В новом заявлении Госдепа говорится, что американским гражданам не следует посещать Украину, а тем, кто уже там находится, следует покинуть страну прямо сейчас.

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