Минсельхоз допустил повышение цен на молоко, хлеб, овощи и сахар в 2022 году

Министерство сельского хозяйства предупредило россиян о возможном повышении цен на молочную продукцию, овощи, хлеб и сахар в текущем году.

Замглавы Минсельхоза Оксана Лут заявила, что рост цен на хлеб в прошлом году был не таким активным из-за того, что власти предоставляли производителям субсидии на 1 килограмм хлеба. Получившие поддержку от государства предприятия замораживали цены на свою продукцию. Об этом пишет ТАСС.

Цены на сахар уже начали подниматься. Производители подняли цену на 30%. Таким образом, если в прошлом году килограмм сахара стоил 36 рублей, то в этом – уже 46 рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что экономист допустил рост цен на продукты весной 2022 года.