Производители стали уменьшать размер упаковки для сохранения продуктовых цен

.Меньшая упаковка не так заметна, как повышение цены, и не придется экспериментировать с рецептурой продукта ради экономии. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

.Меньшая упаковка не так заметна, как повышение цены, и не придется экспериментировать с рецептурой продукта ради экономии. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Производители начали уменьшают размер упаковки продуктов питания в связи с ростом цен в России.

Так, компания Nestle начала поставлять шоколад «Россия» весом 82 грамма вместо привычных 85 граммов, а объем растворимого кофе уменьшился с 95-ти до 85 граммов. Объем питьевых йогуртов Danone уменьшился на 10 граммов до 260. В упаковках макаронных изделий «Макфа» теперь содержится 400, а не 540 граммов как раньше, сообщил «Коммерсантъ».

Опрошенные изданием производители сообщили, что таким путем пытаются сохранить ее доступность.

Напомним, с 1 февраля 2022 года россияне могут столкнуться с ростом цен на некоторые продукты питания. Так, на 19% может подняться стоимость печенья и бисквитов, на 9% должны вырасти цены на шоколад. Жвачка и леденцы подорожают на 6%, а на 6% повысится стоимость жвачки и леденцов. Также анонсировано повышение цен в ближайшее время и на торты, пирожные, зефир, вафли, мармелад. Стоимость хлебобулочных изделий в среднем увеличится на 30%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожилым россиянам планируют выдавать продуктовые карты на 13 тысяч с марта.