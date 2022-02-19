Полиция задержала 14 мигрантов после рейда в Кингисеппском районе

К административной ответственности привлечены 14 мигрантов. Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

К административной ответственности привлечены 14 мигрантов. Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

В Кингисеппском районе Ленобласти полиция провела миграционный рейд, по итогам которого задержаны 14 иностранцев.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, сотрудники правоохранительных органов проверили два рабочих городка в Усть-Лужском сельском поселении. Стражи порядка проверили документы более 380 мигрантов, проживающих в общежитиях. Семерых из них привлекли к административной ответственности за нарушения законодательства о миграции.

Нарушителей также нашли по линии безопасности дорожного движения. К ответственности за нарушение ПДД привлекли еще семерых мигрантов.

Для координации оперативных действий при проверке полиция использовала беспилотные летательные аппараты.

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