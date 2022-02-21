В Пентагоне заявили, что Россия может «напасть» на Украину в ближайшие часы

В Пентагоне заявили, что Россия может &#171;напасть&#187; на Украину в ближайшие часы
Представитель Пентагона подчеркнул, что "нападение" может начаться в любое время. Фото: pixabay

В Пентагоне допустили, что «вторжение» российских сил на Украину может начаться уже в ближайшие часы.

Об этом сегодня заявил представитель штаб-квартиры Минобороны США Джон Кирби в эфире телеканала CNN.

Отвечая на вопрос от том, могут ли Вооруженные силы РФ начать «вторжение» на Украину, он сказал: «Да, действительно так».

Представитель Пентагона предположил, что «нападение» может начаться в любое время. Однако он выразил надежду, что войны можно будет избежать с помощью дипломатии, для которой еще есть время.

«Мы надеемся, что этого не произойдет, поэтому продолжаем использовать все дипломатические возможности», — заявил Кирби.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Путин созвал экстренное заседание Совета безопасности России.

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