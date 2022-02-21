В ближайшие часы Владимир Путин выступит с телеобращением к россиянам

В ближайшие часы Владимир Путин выступит с телеобращением к россиянам
Президент РФ Владимир Путин обратится к жителям России. Фото: скриншот мероприятия

Буквально через несколько часов глава Российской Федерации Владимир Путин обратится к гражданам страны.

Российский президент выступит с телеобращением. Об этом еще несколько часов назад сообщалось по всем центральным каналам России.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент РФ Владимир Путин 21 февраля собрал внеочередное заседания Совета безопасности РФ. Заседание лидера страны с постоянными членами Совбеза было не обычным регулярным совещанием, а «большим».

Также Gazeta.SPb.ru писала, что Владимир Путин и Джо Байден приняли предложение Макрона провести саммит. Он будет посвящен вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе.

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