В ближайшие часы Владимир Путин выступит с телеобращением к россиянам

Буквально через несколько часов глава Российской Федерации Владимир Путин обратится к гражданам страны.

Российский президент выступит с телеобращением. Об этом еще несколько часов назад сообщалось по всем центральным каналам России.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент РФ Владимир Путин 21 февраля собрал внеочередное заседания Совета безопасности РФ. Заседание лидера страны с постоянными членами Совбеза было не обычным регулярным совещанием, а «большим».

Также Gazeta.SPb.ru писала, что Владимир Путин и Джо Байден приняли предложение Макрона провести саммит. Он будет посвящен вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе.