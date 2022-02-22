Стала известна главная причина смерти при коронавирусе

Врач-терапевт Андрей Звонков рассказал, что главной причиной смерти пациентов с коронавирусом является сосудисто-дыхательная недостаточность.

По словам эксперта, главный механизм при этом вирусном заболевании — это механизм поражения сосудов, в основном сосудов легких, сообщает Ura.ru.

Это объясняется нарушением газообменной функции легкого, которое идет со стороны его сосудистого русла. Поступление и вывод воздуха не страдает, однако это состояние приводит к тяжелой гипоксии, за которой следует смерть человека.

При этом сахарный диабет, ишемические болезни органов, атеросклеротические заболевания усугубляют течение ковида.

С начала пандемии в России выявлено 15 522 756 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 346 235 летальных исходов, выздоровели 12 492 732 человека.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург снова обогнал Москву по количеству зараженных COVID. За минувшие сутки болезнь подхватили более 16 тыс. жителей Северной столицы. В Москве за сутки выявили 6 388 зараженных человек. за сутки выявили 6 388 зараженных человек.