МИД РФ: Россия эвакуирует сотрудников посольства на Украине

МИД РФ: Россия эвакуирует сотрудников посольства на Украине
МИД России сообщил об эвакуации сотрудников посольства на Украине. Фото: МИД РФ/Facebook

МИД России сообщил об эвакуации сотрудников российских загранучреждений на Украине.

В заявлении министерства говорится, что первоочередной задачей в сложившейся ситуации является забота о российских дипломатах и сотрудниках посольства и генеральных консульств. Для их защиты руководство РФ приняло решение об эвакуации персонала загранучреждении на Украине, которую проведут в самое ближайшее время.

В МИД также напомнили, что с 2014 года посольство России в Киеве и генконсульства в других украинских городах неоднократно подвергались нападениям.

«Вопреки своим обязательствам по Венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях киевские власти не реагировали на происходящее», — заявили в ведомстве.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Совфед дал согласие на использование российских войск за рубежом.

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МИД РФ: Россия эвакуирует сотрудников посольства на Украине
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