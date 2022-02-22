МИД РФ: Россия эвакуирует сотрудников посольства на Украине

МИД России сообщил об эвакуации сотрудников российских загранучреждений на Украине.
В заявлении министерства говорится, что первоочередной задачей в сложившейся ситуации является забота о российских дипломатах и сотрудниках посольства и генеральных консульств. Для их защиты руководство РФ приняло решение об эвакуации персонала загранучреждении на Украине, которую проведут в самое ближайшее время.
В МИД также напомнили, что с 2014 года посольство России в Киеве и генконсульства в других украинских городах неоднократно подвергались нападениям.
«Вопреки своим обязательствам по Венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях киевские власти не реагировали на происходящее», — заявили в ведомстве.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Совфед дал согласие на использование российских войск за рубежом.