Госсекретарь США Блинкен отменил встречу с Лавровым

Госсекретарь США Блинкен отменил встречу с Лавровым
Блинкен заявилб, что не видит смысла в проведении встречи с Лавровым. Фото: Посольство и консульство США в РФ

Госсекретарь США Энтони Блинкен отказался от запланированной встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Блинкен объявил на встрече с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, что не видит смысла в проведении встречи с Лавровым. Американский госсекретарь отметил, что проконсультировался с союзниками перед принятием решения, и все его поддержали.

Глава Госдепа добавил, что направил главе российского МИД письмо с оповещением об отмене запланированной на 24 февраля встрече.

По словам Блинкена, Штаты и партнеры остаются открыты для дипломатии, но Россия должна продемонстрировать свои серьезные намерения.

«В минувшие 24 часа она демонстрировала прямо противоположное», — считает Блинкен.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Байден ввел санкции за признание Россией ДНР и ЛНР.

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