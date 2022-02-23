Почти получилось: на Кондратьевском сын подкрался к отцу в душе с ножом и попытался зарезать

После нападения мужчина выпал из окна и разбился насмерть.
Мужчина 22 февраля напал на родного отца. Пострадавшего до прибытия скорой пыталась реанимировать жена. Об этом сообщают НЕВСКИЕ НОВОСТИ.
Гражданин напал на родственника, когда тот был в душе. Когда мать оказывала помощь порезанному супругу, парень умер от падения с высоты.
Полицейские прибыли к месту случившегося и обнаружили труп 29-летнего безработного мужчины. Он был сыном заявительницы. Его труп заметили рядом с домом № 81, корпуса 1, на Кондратьевском проспекте.
56-летнего отца семейства доставили в больницу. Мужчине диагностировали множественные колото-резаные ранения. Потерпевший объяснил, что принимал душ, когда к нему ванную зашел сын с ножом.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчина с ножом ворвался в магазин на улице Композиторов.