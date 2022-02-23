Почти получилось: на Кондратьевском сын подкрался к отцу в душе с ножом и попытался зарезать

Почти получилось: на Кондратьевском сын подкрался к отцу в душе с ножом и попытался зарезать
Мужчина вонзил нож в грудь отцу. Фото: pixabay

После нападения мужчина выпал из окна и разбился насмерть.

Мужчина 22 февраля напал на родного отца. Пострадавшего до прибытия скорой пыталась реанимировать жена. Об этом сообщают НЕВСКИЕ НОВОСТИ.

Гражданин напал на родственника, когда тот был в душе. Когда мать оказывала помощь порезанному супругу, парень умер от падения с высоты.

Полицейские прибыли к месту случившегося и обнаружили труп 29-летнего безработного мужчины. Он был сыном заявительницы. Его труп заметили рядом с домом № 81, корпуса 1, на Кондратьевском проспекте.

56-летнего отца семейства доставили в больницу. Мужчине диагностировали множественные колото-резаные ранения. Потерпевший объяснил, что принимал душ, когда к нему ванную зашел сын с ножом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчина с ножом ворвался в магазин на улице Композиторов.

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