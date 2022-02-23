Германский фонд отказался от поддержки «Северного потока — 2»

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Председатель правления фонда «Защита климата и окружающей среды MV» Эрвин Зеллеринг сообщил, что организация отказывается от поддержки «Северного потока — 2» после остановки сертификации оператора газопровода.

По его словам, правление фонда было едино в намерении выступить против содействия в завершении реализации газопровода. Несмотря на то, что такая задача прямо прописана в уставе и поручена ландтагом (земельный парламент), нужно учитывать последние события вокруг проекта, сообщает ТАСС.

Напомним, что в рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложили трубопровод для доставки российского газа в страны Европы. Мощность газопровода — 55 млрд кубических метров газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занималась компания Nord Stream 2 AG.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уложена последняя труба второй нитки «Северного потока — 2».