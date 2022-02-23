В России подорожало дизтопливо

В России подорожало дизтопливо
По словам эксперта, отличия АИ-100 от АИ-92 или АИ-95 заключаются в том, что оно содержит большее количество присадок, которые добавляются в целях улучшения свойств бензина. Фото: Pixabay

В России средняя розничная цена на дизтопливо в России с 11 по 18 февраля выросла на 12 копеек, до 54,90 руб. за литр.

По данным Росстата, средняя стоимость бензина за отчетный период составила 50,91 рубля за литр и выросла на три копейки. Цена Аи-92 выросла на три копейки, до уровня 47,61 руб. за литр, Аи-95 — тоже на три копейки, до 51,63 рубля. Стоимость литра бензина Аи-98 достигла 59,97 рубля, увеличившись на четыре копейки.

В столице за прошедший период цены на бензин выросли на 0,1%, в Петербурге – на 0,2%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что если представители власти снизят контроль по данному направлению, то россиянам предстоит тратить на бензин по сто рублей за один литр. Это приведет к тому, что многие будут вынуждены пересесть на общественный транспорт. По мнению экспертов, остановить рост цен практически невозможно. За последние три года бензин стабильно дорожает небольшими темпами.

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