Некоторым пенсионерам в РФ будут выплачивать по 17 000 в месяц с 25 февраля

Некоторым пенсионерам в РФ будут выплачивать по 17 000 в месяц с 25 февраля
Первые повышенные выплаты зачислят пожилым жителям региона уже в пятницу, 25 февраля. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Часть российских пенсионеров с 25 февраля начнут получать выплаты в увеличенном размере. Их минимальную пенсию подняли до 17 000 рублей.

Новый минимальный размер пенсий установили в подмосковном регионе. Как пишет Primpress, документ об увеличении выплат уже подписали на региональном уровне. При этом не исключается, что вскоре подобное решение примут и в других регионах.

Теперь пенсионерам, постоянно проживающим в Подмосковье не менее 10 лет, будут ежемесячно выплачивать минимум по 17 000 рублей. Гражданин должен быть зарегистрирован по месту жительства один и не трудоустроен.

Первые повышенные выплаты зачислят пожилым жителям региона уже в пятницу, 25 февраля. Одновременно с этим гражданам поступят доплаты за январь и февраль, поскольку прибавку установили с 1 января.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пенсионный фонд России в пятницу будет перечислять гражданам денежные выплаты. Стало известно, кому придут выплаты.

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Некоторым пенсионерам в РФ будут выплачивать по 17 000 в месяц с 25 февраля
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