Петербургский суд избрал наказание для троицы, изнасиловавшей разнорабочего из-за зарплаты

Суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении троих обвиняемых в незаконном лишении свободы, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью разнорабочего и насильственных действиях сексуального характера. Все трое отправились в колонию.

Наказание получили Андрей Довгаль, Александр Лубкин и Павел Чаус. Суд приговорил каждого к 5 годам лишения свободы в исправительной колонии строго режима. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Судебн6ый процесс проходил в закрытом режиме, подсудимые полностью признали вину.

Еще в ноябре 2020 года 41-летний разнорабочий потребовал у нанявших его людей оплату за свой труд. При этом мужчина пригрозил, что пожалуется, если зарплаты не последует. В ответ подсудимые отобрали у гражданина паспорт и мобильный телефон, избили и изнасиловали дубинкой. После этого его заперли в комнате на первом этаже.

Троица была задержана правоохранительными органами после того, как в полицию обратился брат разнорабочего. После случившегося мужчина был госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Фрунзенский районный суд Петербурга 1 марта был вынужден провести эвакуацию из-за сообщения о минировании.