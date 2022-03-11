Петербург готовится к олимпиаде по оказанию первой помощи

В Северной столице начались приготовления к проведению олимпиады по оказанию первой помощи. Об этом в пятницу, 11 марта, сообщает телеканал «Санкт-Петербург», ссылаясь на слова вице-губернатора Олега Эргашева.

Олимпиада должна будет стать еще одной визитной карточкой Петербурга, считает Эргашев. В соревнованиях примут участие и опытные профессионалы, способные оказать помощь в чрезвычайных ситуациях, и команды от образовательных организаций и общественных движений.

Олег Эргашев добавил, что олимпиада такого масштаба будет проходить в городе на Неве впервые.

Отмечается, что отборочный этап начнется 10 мая и продолжится вплоть до 30 мая в виде заочного конкурса. Участники мероприятия должны будут представить видеопрезентации.

А уже 7 и 8 июня состоятся финалы соревнований.

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