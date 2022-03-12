Студенты за рубежом написали более 150 обращений о переводе в вузы России

Студенты просят о переводе в Вузы России. Фото: pixabay

Студенты просят о переводе в Вузы России. Фото: pixabay

Учащиеся за границей массово пишут обращения для перевода в высшие учебные заведения России.

Министерство образования и науки Российской Федерации сообщает, что поступило свыше 150 обращений от студентов из-за рубежа. Все они просят о переводе в вузы РФ, передают РИА Новости.

«В Минобрнауки России обратились 157 человек с вопросами о переводе из зарубежных вузов в Россию», — говорится в сообщении.

Заявляется, что большая часть обращений пришла из Чехии, Германии и Польши.

По информации ведомства, обратившиеся студенты проходят обучение по различным направлениям, в том числе экономика, медицинская химия, лечебное дело, информационные технологии, право, русский язык и литература, математика.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что японские власти к маю 2022 года намерены смягчить ковид-ограничения и начать массово пускать в страну иностранных студентов.