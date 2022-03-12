Подавший сигнал тревоги в небе над Казахстаном самолет сел в Сочи

Подавший сигнал тревоги в небе над Казахстаном самолет сел в Сочи
Почему был подан сигнал тревоги, сейчас устанавливается. Фото: pixabay.com

Самолет Санкт-Петербург-Сочи, подававший сигнал тревоги в небе над Казахстаном, успешно приземлился.

Самолет Airbus совершил рейс в субботу, 12 марта. Пилот воздушного судна подал сигнал тревоги, пролетая над Казахстаном. При этом лайнер не менял курс, но снизился до 6,5 тыс. м, а затем снова набрал высоту.

Как сообщил ТАСС, причина сигнала тревоги в настоящее время устанавливается.

Полет завершился благополучно, пассажиры покинули борт.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россия с 9 марта сняла ограничения, веденные в рамках борьбы с распространением COVID-19, на авиасообщение с еще восемью странам.

казахстан новости СПб сигнал тревоги


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Грузовой поезд сбил мужчину в Ленобласти
Госпиталь «Ленэкспо» выписывает последних пациентов и с 15 марта ...
Песков: Россия сможет минимизировать последствия санкций
В Кремле рассказали, когда Facebook и Instagram вернутся в Россию
«Остались без денег»: санкции заставляют страдать ...
Соцсеть «Одноклассники» фиксируют рекордный приток новой аудитории
Владимир Путин узаконил регистрацию прав на иностранные самолеты
В Москве с 15 марта отменят масочный режим