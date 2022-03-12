Подавший сигнал тревоги в небе над Казахстаном самолет сел в Сочи

Самолет Санкт-Петербург-Сочи, подававший сигнал тревоги в небе над Казахстаном, успешно приземлился.
Самолет Airbus совершил рейс в субботу, 12 марта. Пилот воздушного судна подал сигнал тревоги, пролетая над Казахстаном. При этом лайнер не менял курс, но снизился до 6,5 тыс. м, а затем снова набрал высоту.
Как сообщил ТАСС, причина сигнала тревоги в настоящее время устанавливается.
Полет завершился благополучно, пассажиры покинули борт.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россия с 9 марта сняла ограничения, веденные в рамках борьбы с распространением COVID-19, на авиасообщение с еще восемью странам.