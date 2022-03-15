«Сэтл Строй» стала ведущей петербургской компанией в рейтинге генподрядчиков России

«Сэтл Строй» заняла наивысшую позицию среди компаний Северной столицы в рейтинге крупнейших генподрядчиков России по объему текущего строительства с показателем 1,7 млн кв. м жилья. Компания заняла третье место по России, обойдя всех петербургских конкурентов, свидетельствуют данные рейтинга Единого ресурса застройщиков.

К настоящему моменту «Сэтл Строй» возводит 78 домов в Петербурге. Среди проектов — жилые комплексы разных классов в престижных локациях города. Среди них также ЖК, отмеченные жюри самых известных строительных конкурсов. Так, например, масштабный жилой комплекс комфорт-класса «Чистое небо» в Приморском районе был признан лучшим жилым проектом в России в номинации «Масштабная застройка свободных территорий» на конкурсе «ТОП ЖК-2022».

Помимо прочего Setl Group возводит детские сады и школы с эксклюзивными площадками SetlKids, которые были созданы при участии детских психологов. В проектах холдинга предусмотрены фитнес-станции SetlSport с тренажерами для кардио, силовых, функциональных и базовых тренировок.

Компания также строит дороги, благоустраивает территории и создает общественные пространства для прогулок и досуга горожан.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Setl Group подарит Северной столице школы, детские сады, поликлинику и магистрали общегородского значения. Социально ответственная компания построит эти объекты в ходе реализации своих новых проектов.