Мужчину, ударившего петербуржца на Думской, задержали

Мужчину, ударившего петербуржца на Думской, задержали
Драка произошла на Думской улице. Фото: google.maps

В Петербурге задержан мужчина, который одним ударом отправил посетителя Думской улицы в реанимацию.

Как стало известно Gazeta.SPb, в рамках уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью задержан 21-летний молодой человек из Кудрово. Сегодня его должны поместить в изолятор временного содержания.

Инцидент произошел вечером 15 марта у дома 1-3 по Думской улице. После драки бригада скорой помощи забрала в больницу 33-летнего петербуржца. У него открытая черепно-мозговая травма, тяжелый ушиб головного мозга, гематома правого полушария и перелом костей черепа. Он в крайне тяжелом состоянии.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Думской мужчина одним ударом отправил петербуржца в реанимацию.

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