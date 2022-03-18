Андрей Бондарчук покидает пост главы комитета по энергетике Петербурга

Андрей Бондарчук уходит с поста главы комитета по энергетике. Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

Андрей Бондарчук уходит с поста главы комитета по энергетике. Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

Глава комитета по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга Андрей Бондарчук уходит с должности.

Причиной ухода Бондарчука с поста главы городского комитета стала смена места работы. Согласно губернаторскому распоряжению, с 21 марта временно исполняющим обязанности главы ведомства станет зампред комитета Светлана Мельникова. Об этом 18 марта сообщили в Смольном.

Андрей Бондарчук возглавлял комитет на протяжении девяти лет — с января 2013 года. Также он работал в исполнительных органах государственной власти Петербурга и Ленобласти в сфере энергетики и тарифного регулирования.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что новым главой комитета финнадзора Петербурга стал Сергей Макеев.