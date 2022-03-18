Новым главой комитета финнадзора Петербурга стал Сергей Макеев

Новым главой комитета финнадзора Петербурга стал Сергей Макеев
Сергей Макеев занял новую должность с 18 марта. Фото: Смольный

Главой комитета государственного финансового контроля Петербурга назначили Сергея Макеева.

Распоряжение Смольного о назначении Макеева на должность председателя комитета финнадзора уже подписано. Он занял новую должность с 18 марта.

До этого Сергей Макеев временно исполнял обязанность главы комитета государственного финансового контроля.

Напомним, в начале июня 2021 года губернатор освободил от должности главы ведомства Александра Жукова и временно назначил на его пост Сергея Макеева. Жуков работал на этой должности с 1 января 2014 года.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцам рассказали, как город готовится к новой модели транспортного обслуживания.

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