Новым главой комитета финнадзора Петербурга стал Сергей Макеев

Главой комитета государственного финансового контроля Петербурга назначили Сергея Макеева.

Распоряжение Смольного о назначении Макеева на должность председателя комитета финнадзора уже подписано. Он занял новую должность с 18 марта.

До этого Сергей Макеев временно исполнял обязанность главы комитета государственного финансового контроля.

Напомним, в начале июня 2021 года губернатор освободил от должности главы ведомства Александра Жукова и временно назначил на его пост Сергея Макеева. Жуков работал на этой должности с 1 января 2014 года.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцам рассказали, как город готовится к новой модели транспортного обслуживания.