В Ленэкспо появилась возможность стать директором по департаменту за 22 тысячи рублей в месяц

В Ленэкспо появилась возможность стать директором по департаменту за 22 тысячи рублей в месяц
В Ленэкспо появилась возможность стать китайскоговорящим директором по департаменту. Фото: скриншот с сайта службы занятости администрации Петербурга

На сайте администрации Санкт-Петербурга в разделе службы занятости населения появилась новая вакансия, которая подойдет тем, кто хочет работать в Ленэкспо, но при этом не рассчитывает на золотые горы, а также чрезмерно любит работать.

Как оказалось, появилась вакансия китайскоговорящего директора по департаменту. Впрочем, знание китайского языка всего лишь приветствуется, но не является обязательным, так что подать резюме может каждый.

Отмечается, что зарплата директора департамента оценивается в 22 тысячи рублей. При этом у кандидата рассчитывают увидеть высшее профессиональное образование, а также степень магистра.

Тому, кто подойдет и займет вакансию предстоит с 9:00 до 18:00 пять раз в неделю устно и письменно переводить юридические документы с русского на китайский язык.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что число вакансий сократилось примерно на 15% в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

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