На Грузинской улице произошла стрельба

На Грузинской улице произошла стрельба
Проводится проверка. Фото: Pixabay

Ссора на Грузинской улице в Петербурге закончилась стрельбой и госпитализацией.

Как сообщили в ГУ МЧС по городу и региону, 21 марта в полицию поступило сообщение от 36-летнего предпринимателя, о том, что в доме 3 по улице Грузинской арендаторы стреляли из травматического пистолета в сотрудника администрации.

По предварительной информации, 39-летний мужчина во время ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений к своему оппненту выстрелил в потолок, после чего второй присутствовавший, 31-летний неработающий гражданин, из своего газового баллончика распылил газ в сторону заявителя. Злоумышленники задержаны. Пострадавший в удовлетворительном состоянии госпитализирован. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что у отеля на Невском задержали мужчину с пистолетом.

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