После гибели подростка на ж/д путях в Ленобласти возбудили уголовное дело

После гибели подростка на ж/д путях в Ленобласти возбудили уголовное дело
Трагедия произошла на ж/д путях. Фото: Pixabay

Грузовой поезд насмерть сбил 16-летнего мальчика в Кингисеппском районе Ленобласти. Возбуждено уголовное дело.

Трагедия случилась в понедельник, 21 марта, в 14:45 на перегоне станций «Сала – Веймарн». Травмы оказались несовместимы с жизнью, юноша скончался на месте происшествия.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК по 47-му региону, По данному факту возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают обстоятельства трагедии.

Ранее Gzeta.SPb.ru сообщала, что вблизи станции Шушары за день под поезд попали два человека. Пострадавшими оказались 40-летний петербуржец и 83-летняя жительница Шушар. Оба пешехода переходил пути в неположенном месте, их госпитализировали.

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