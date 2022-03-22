Возвращавшийся домой росгвардеец поймал пьяного водителя, устроившего ДТП в Вырице

Правоохранителю удалось задержать пьяного водителя. Фото: пресс-служба вневедомственной охраны по г. СПб и ЛО.

Правоохранителю удалось задержать пьяного водителя. Фото: пресс-служба вневедомственной охраны по г. СПб и ЛО.

В Ленинградской области росгвардеец, возвращаясь со службы домой, задержал скрывшегося с места ДТП правонарушителя.

Инцидент произошел в понедельник, 21 марта, в 21:30 в поселке Вырица. Правоохранитель ехал на своем личном авто, когда стал свидетелем ДТП. Водитель «Chevrolet Niva» выехал с дворовой территории на встречную полосу Сиверского шоссе, где снес зеркало и поцарапал боковые двери проезжавшей иномарки «Geely», а затем попытался скрыться.

Как сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны по СПб и ЛО, сотрудник Росгвардии убедился в отсутствии пострадавших, доложил о происшествии коллегам и начал преследование правонарушителя.

Около одного из домов на улице Тургенева лихач не справился с управлением и съехал в кювет. Мужчина имел внешние признаки алкогольного опьянения. Правоохранитель передал его прибывшему наряду ДПС.

Ранее Gzeta.SPb.ru сообщала, что Росгвардия задержала мужчину в Петербурге за совершение особо тяжкого преступления.