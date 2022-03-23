Мошенники обманули пенсионерку из Петербурга на 12,5 млн рублей

В Петербурге полиция разыскивает мошенников, обманувших пожилую местную жительницу на крупную сумму.

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне в полицию обратилась 73-летняя женщина с проспекта Наставников. Она заявила, что начиная с января ей звонили якобы сотрудники службы безопасности ВТБ. Под предлогом сохранения средств они убедили пенсионерку перевести им 4,2 миллиона рублей.

А в середине февраля ей позвонил неизвестный и сообщил, что квартира находится под угрозой и нужно ее продать, а деньги отдать на временное хранение. На прошлой неделе пенсионерка получила 8,2 миллиона рублей за продажу квартиры, и передала средства неизвестному.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что сторож магазина почти год развращал 10-летнего ребенка в Петербурге.