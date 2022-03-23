Кассирша магазина стала жертвой разбойного нападения на Ткачей

Кассирша магазина стала жертвой разбойного нападения на Ткачей
Чтобы завладеть телефоном, злоумышленник распылил в лицо кассирши газовый баллончик. Фото: Baltphoto

Девушке брызнули в лицо из газового баллончика и украли дорогой телефон.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 6 марта в полицию обратилась женщина с заявлением о нападении на ее 25-летнюю дочь, работающую продавцом-кассиром. По словам обеспокоенной матери, на девушку напал некий мужчина. В лицо пострадавшей распылили газовый баллончик и отобрали телефон, стоимостью 33,5 тыс. рублей.

Все произошло у дома 75 по улице Ткачей. Заведено уголовное дело по статье «Разбой».

22 марта, днем, у дома по улице Большая Монетная был задержан подозреваемый. Им оказался 24-летний молодой человек. Парень теперь под арестом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Невском проспекте четверо мигрантов похитили девушку. Пострадавшую выводили плачущей из машины злоумышленников.

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