Пьяная жительница Гатчины не помнит, как ей порезали живот

Пьяная жительница Гатчины не помнит, как ей порезали живот
Женщине порезали живот в Гатчине. Фото: pixabay.com

Женщина получила ножевое ранение, однако подробностей инцидента вспомнить не смогла.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, все произошло 22 марта, вечером. 39-летняя жительница Гатчины рассказала полицейским, что неизвестный нанёс ей ножевое ранение.

Горожанка призналась, что в момент случившегося была пьяна, поэтому деталей не помнит. Ее доставили в больницу с колото-резаной раной брюшной стенки, проникающей в брюшную полость в состоянии средней тяжести.

На следующий день, ночью, был задержан 34-летний подозреваемый. Им оказался также житель Гатчины. Сейчас решается вопрос о заведении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Сертолово перепалка обернулась драмой. В жилом доме сосед дрался с неизвестным, который ранил его ножом, после чего скрылся с места происшествия.

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