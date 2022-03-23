Бордель в массажном салоне прикрыли, а сутенера задержали в Петербурге

Сотрудники петербургской полиции доставили в отдел мужчину, находящегося в федеральном розыске за организацию проституции.
Как стало известно Gazeta.SPb, накануне в 13:30 оперативники задержали 26-летнего подозреваемого у дома на Гороховой улице. Он находился в федеральном розыске по обвинению в организации занятия проституцией (сутенерство).
Установлено, что с ноября 2020 года по март 2021 он вместе с подельниками арендовал нежилое помещение и устроил там бордель под видом массажного салона.
Инициаторам розыска сообщили о задержании.
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