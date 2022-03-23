Отчим обменивался с маленькой падчерицей интимными фотографиями в Ленобласти

Тяжкое преступление в отношении несовершеннолетней еще не удалось раскрыть.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, заведено уголовное дело по статье «Развратные действия».

22 марта в отдел полиции поступила информация, что несколько дней назад в городе Кировск Ленинградской области до девочки-подростка домогался отчим.

В период с 12 февраля по 15 марта 36-летний мужчина переписывался со своей падчерицей в социальной сети. В ходе переписки в Интернете неизвестный совершал развратные действия в отношении 12-летнего ребенка. А именно обменивался с ней фотографиями интимного характера.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что развратник домогался 9-летнего мальчика возле дома на проспекте Художников. Обеспокоенная мать обратилась в полицию после случившегося с ее сыном.