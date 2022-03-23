Мужчину избили и похитили фен «Дайсон» на Индустриальном проспекте

Мужчину избили и похитили фен «Дайсон» на Индустриальном проспекте
Причиной нападения стал фен. Фото: Pixels

Любителя дорогостоящей техники стражи порядка уже задержали.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, 18 марта к полицейским обратился 33-летний мужчина. Он рассказал, что днем ранее, у дома №25 по Индустриальному проспекту на него напал неизвестный.

Человек в медицинской маске избил потерпевшего руками, распылил перцовый баллончик в лицо, а также украл фен «Дайсон».

Было заведено уголовное дело по статье «Разбой». 21 марта 20-летнего подозреваемого задержали на улице Антонова-Овсеенко.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургский таксист украл у пассажира дорогой смартфон. Сумма ущерба составила почти 85 тысяч рублей. Заведено уголовное дело.

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