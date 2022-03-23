На петербургских рынках появилась первая корюшка

На петербургских рынках появилась первая корюшка
За килограмм любимой петербуржцами рыбы просят 650 рублей. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

В Северной столице начался сезон корюшки. Маленькую рыбку с ярким запахом огурца уже можно найти на уличных прилавках и рынках города.

Как сообщает «Петербургский дневник», первую корюшку уже заметили на Сенном рынке. За килограмм любимой петербуржцами рыбы просят 650 рублей.

Официальные торговые точки с корюшкой пока не открылись, но ждать осталось недолго. В прошлом году сезон начался 15 апреля и продлился до конца весны. Тогда городская администрация согласовала специальные торговые точки, где предприниматели могли легально продавать рыбу.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что сезон корюшки еще не начался, но в Петербурге рыбку уже продают за немаленькие суммы.

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