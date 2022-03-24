Охваченный пламенем автомобиль заметили ночью на Приморском проспекте

Охваченный пламенем автомобиль заметили ночью на Приморском проспекте
Пожар на Приморском проспекте. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" соцсети "ВКонтакте"

Жители Приморского проспекта стали свидетелями крупного пожара на парковке у жилого дома. Огонь охватил один из автомобилей.

Возгорание случилось в ночь на четверг, 24 марта, у дома №157. Кадры с места происшествия опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Судя по фотографиям, огонь полностью охватил транспортное средство, языки пламени поднимались вверх на несколько метров.

«Потушили», — написала подписчица в комментариях под записью.

Обстоятельства возгорания уточняются.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что один человек пострадал во время квартирного пожара на Октябрьской набережной. Огонь удалось потушить. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 2 единицы техники и 10 человек личного состава.

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