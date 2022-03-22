Один человек пострадал во время квартирного пожара на Октябрьской набережной

Один человек пострадал во время квартирного пожара на Октябрьской набережной
Пожар случился в доме на Октябрьской набережной. Фото: скриншот "Яндекс.Карты"

В Невском районе Петербурга произошел пожар в трехкомнатной квартире. Один человек пострадал.

Возгорание случилось в воскресенье, 20 марта, по адресу: Октябрьская набережная, дом 86, корпус 1. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 12:29. К месту происшествия оперативно были направлены спасатели.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу, на кухне площадью 8 квадратных метров, происходило горение обстановки на площади 3 «квадратов».

Огонь удалось потушить. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 2 единицы техники и 10 человек личного состава.

«Пострадавший госпитализируется в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

Подробности случившегося устанавливаются.

Ранее Gzeta.SPb.ru сообщала, что пожар в Кировске выгнал на улицу 10 человек. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 13:52. Жители дома по Ладожской улице в Кировске заметили задымление и вызвали экстренные службы.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб пожар


 

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