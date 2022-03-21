Пожар в Кировске выгнал на улицу 10 человек

В Кировском районе Ленобласти в квартире многоквартирного дома произошел пожар.
Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 13:52 мск. Жители дома по Ладожской улице в Кировске заметили задымление и вызвали экстренные службы.
В ликвидации пожара участвовали 24 человек личного состава и шесть единиц спецтехники. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, в квартире многоквартирного дома горела обстановка на площади 20 квадратных метров.
Справиться с огнем удалось в 15:20 мск. Спасатели эвакуировали десять человек. Информация о пострадавших уточняется.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что еще один смертельный пожар случился сегодня на улице Тамбасова. Огонь охватил четырехкомнатную квартиру.