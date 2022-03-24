В Лужском районе вспыхнул частный дом

В Лужском районе Ленобласти произошел пожар. Там загорелся частный дом.

Сообщение о возгорании поступило в 17:50 23 марта.

В поселке Мшинская горел частный дом на площади 30 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по региону. На месте происшествия работали дежурные смены 135 и 137 пожарных частей противопожарной службы Ленинградской области и добровольная пожарная команда Лужского района. Всего в ликвидации пожара участвовали 12 человек личного состава и три единицы спецтехники.

Справиться с огнем удалось в 18:58 мск. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что еще один смертельный пожар случился сегодня на улице Тамбасова. Огонь охватил четырехкомнатную квартиру.