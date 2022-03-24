В Лужском районе вспыхнул частный дом

В Лужском районе вспыхнул частный дом
Пожар ликвидирован. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В Лужском районе Ленобласти произошел пожар. Там загорелся частный дом.

Сообщение о возгорании поступило в 17:50 23 марта.

В поселке Мшинская горел частный дом на площади 30 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по региону. На месте происшествия работали дежурные смены 135 и 137 пожарных частей противопожарной службы Ленинградской области и добровольная пожарная команда Лужского района. Всего в ликвидации пожара участвовали 12 человек личного состава и три единицы спецтехники.

Справиться с огнем удалось в 18:58 мск. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что еще один смертельный пожар случился сегодня на улице Тамбасова. Огонь охватил четырехкомнатную квартиру.

Лужский район пожар происшествия


 

Новости партнеров
Знатоки «Что? Где? Когда?» начали покидать телеигру: причиной ухода интеллектуалов стала политика
Знатоки «Что? Где? Когда?» начали покидать телеигру: причиной ухода интеллектуалов стала политика
Глава Еврокомиссии: европейцы заплатят цену за меры против России
Глава Еврокомиссии: европейцы заплатят цену за меры против России
Российские звезды массово выступили за прекращение военных действий на Украине
Российские звезды массово выступили за прекращение военных действий на Украине
Шоу
Шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир" закрывается
Ещё на Gazeta.SPb
Утренние пробки в Петербурге пробки достигли 4 баллов
Спасатели потушили пожар на 92 «квадратах» в Гатчинском районе
Опрос: четверть россиян признались в «закупках на черный день»
Иномарка вылетела в кювет на трассе у Тосно
Стало известно, когда стабилизируются цены на бумагу в России
Спрос на дебетовые карты «Мир» в марте вырос в три раза
В Кузбассе на шахте «Осинниковская» произошло обрушение
Путин поддержал идею поднять ставку по льготной ипотеке до 12 процентов