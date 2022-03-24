Иномарка вылетела в кювет на трассе у Тосно

В результате аварии никто не пострадал. Фото: 47.mchs.gov.ru

В результате аварии никто не пострадал. Фото: 47.mchs.gov.ru

В Тосненском районе Ленобласти на трассе произошло серьезное ДТП.

Дорожный инцидент случился 23 марта на автодороге «Тосно — Шапки», сообщается в группе «Аварийно-спасательной службы ЛО» в соцсети «ВКонтакте».

По предварительной информации, водитель автомобиля KIA не справился с управлением и съехал в кювет. Очевидцы произошедшего вызвали экстренные службы. На место происшествия прибыли спасатели поисково-спасательного отряда Тосно.

В результате аварии никто не пострадал, водитель смог самостоятельно выбрался из автомобиля.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти пьяный угонщик свистнул иномарку 86-летнего пенсионера. Полиция начала разбираться и выяснила, что машину недавно угнали из деревни Пахомовка.