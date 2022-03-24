«Сотрудница пенсионного фонда» обманула петербурженку на полмиллиона рублей

В Кронштадтском районе пенсионерка стала жертвой мошенников.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию обратилась пенсионерка 1931 года рождения, в сумме 590 000 рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали женщину 1980 года рождения, которая под видом сотрудника пенсионного фонда и предлогом замены денежных средств, похитила 590 000 рублей, принадлежащих пенсионерке. Похищенное не изъято.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что количество случаев интернет-мошенничества традиционно возрастает перед праздничными днями. Эксперты предупредили россиян о подозрительной рассылке промокодов накануне 23 февраля и 8 марта.