«Сотрудница пенсионного фонда» обманула петербурженку на полмиллиона рублей

«Сотрудница пенсионного фонда» обманула петербурженку на полмиллиона рублей
Пенсионерка стала жертвой мошенников. Фото: Pixabay

В Кронштадтском районе пенсионерка стала жертвой мошенников.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию обратилась пенсионерка 1931 года рождения, в сумме 590 000 рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали женщину 1980 года рождения, которая под видом сотрудника пенсионного фонда и предлогом замены денежных средств, похитила 590 000 рублей, принадлежащих пенсионерке. Похищенное не изъято.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что количество случаев интернет-мошенничества традиционно возрастает перед праздничными днями. Эксперты предупредили россиян о подозрительной рассылке промокодов накануне 23 февраля и 8 марта.

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