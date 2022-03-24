Студентка отравилась алкоголем в Колпино

Студентка отравилась алкоголем в Колпино
Пострадавшую госпитализировали. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Колпинском районе студентка попала в больницу с отравлением.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 23 марта из детской городской больницы № 5 поступило сообщение о том, что с токсическим действием этанола в тяжёлом состоянии госпитализирована девушка 2004 года рождения, учащаяся Академии промышленных технологий.

Студентка выпивала алкоголь в квартире своего знакомого в Колпино. До этого она поссорилась с родителями.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге госпитализировали отравившуюся таблетками трехлетнюю девочку. По предварительным данным, малышка, оставшаяся без присмотра, съела около десяти таблеток для лечения артериальной гипертензии.

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