В ДТП на проспекте Маршала Блюхера пострадала школьница

В ДТП на проспекте Маршала Блюхера пострадала школьница
Девочке оказана необходимая медицинская помощь. Фото: Baltphoto

В Калининском районе Петербурга школьница пострадала в ДТП.

Как стало известно gazeta.spb.ru, дорожный инцидент произошел 23 марта на регулируемом перекрестке у дома 35 по проспекту Маршала Блюхера. По предварительной информации, мужчина 1982 года рождения, находясь за рулем «Газели» при повороте налево в сторону улицы Замшина, врезался в «Фольксваген Тигуан».

В результате ДТП пострадала пассажирка иномарки, 13-летняя ученица. Пострадавшую госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, в состоянии средней тяжести.

Известно, что водитель «Газели» за 2021 год привлекался к административной ответственности 2 раза за нарушения ПДД.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что легковушка снесла велосипедиста на «зебре» в центре Петербурга. От силы удара мужчина и его транспорт подлетели вверх. После падения пострадавший несколько раз перевернулся на асфальте.

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