Трое петербуржцев свистнули более тонны металла с ж/д станции Дача Долгорукова

Мужчины решили подзаработать противозаконным способом.

Об этом сообщает пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте.

Злоумышленники пробрались в заброшенное депо на территории железнодорожной станции Дача Долгорукова. Оттуда они украли более 1 тонны металлолома.

Полиция установила, что причастны к преступлению трое петербуржцев в возрасте 41, 35 и 36 лет. Заведено уголовное дело.

Оказалось, что трое предприимчивых горожан взяли с собой набор инструментов для резки по металлу и демонтировали опорные конструкции. Первую партию весом 360 кг уже сдали в пункт. Когда пришло время вывозить вторую партию, то арендованный автомобиль злодеев задержала транспортная полиция.

Петербуржцам грозит до пяти лет лишения свободы.

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