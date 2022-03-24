Трое петербуржцев свистнули более тонны металла с ж/д станции Дача Долгорукова

Трое петербуржцев свистнули более тонны металла с ж/д станции Дача Долгорукова
Первую партию в 360 кг злоумышленники успели сдать. Фото: pixabay.com

Мужчины решили подзаработать противозаконным способом.

Об этом сообщает пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте.

Злоумышленники пробрались в заброшенное депо на территории железнодорожной станции Дача Долгорукова. Оттуда они украли более 1 тонны металлолома.

Полиция установила, что причастны к преступлению трое петербуржцев в возрасте 41, 35 и 36 лет. Заведено уголовное дело.

Оказалось, что трое предприимчивых горожан взяли с собой набор инструментов для резки по металлу и демонтировали опорные конструкции. Первую партию весом 360 кг уже сдали в пункт. Когда пришло время вывозить вторую партию, то арендованный автомобиль злодеев задержала транспортная полиция.

Петербуржцам грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчину избили и похитили фен «Дайсон» на Индустриальном проспекте.

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