Петербуржца обвинили в сексуальном насилии над двумя девочками-сестрами

Петербуржца обвинили в сексуальном насилии над двумя девочками-сестрами
Девушка призналась, что к ней приставал мужчина, когда она была маленькой. Фото: pexels.com

Обе пострадавшие проживают в поселке Песочный под Петербургом с мамой.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, две молодые девушки считают, что житель Северной столицы совершал в отношении них сексуальное насилие. К стражам порядка пришла 19-летняя жительница Курортного района города.

Она объяснила, что когда была еще совсем маленькой, в возрасте 4-ех лет, горожанин в своей квартире на улице Хошимина совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

Кроме этого, девушка поведала, что еще в прошлом году тоже самое случилось и с ее сестрой. Второй пострадавшей тогда было 9 лет.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту случившегося.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что родитель признался в беременности 15-летней дочери-подростка в Кировске.

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