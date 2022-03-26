Стрельба из ружья под Гатчиной обернулась уголовным делом

В Гатчинском районе Ленобласти задержали пьяного мужчину, открывшего стрельбу из ружья.

Все случилось утром 25 марта на улице Зеленая в деревне Кобринское. Очевидцы позвонили в полицию и сообщили о стрельбе. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Прибывшие правоохранители на месте задержали двух мужчин 34 и 48 лет. Как оказалось, ночью они вместе распивали алкоголь, а утром решили выйти на улицу пострелять в воздух. 48-летний мужчина дал приятелю свое помповое гладкоствольное ружье, из которого второй выстрелил в воздух. Никто не пострадал.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Стрелявшего задержали, владельца ружья отпустили после опроса.

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