В Тосно потушили пожар в многоквартирном доме

Пожар произошел в жилом доме в Тосно.

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 11:46 мск. Очевидцы заметили дым в многоквартирном доме в Тосно и сообщили в экстренные службы.

На месте происшествия работала дежурная смена 86 пожарно-спасательной части и 111 пожарной части противопожарной службы Ленинградской области. В ликвидации пожара участвовали 12 человек личного состава и три единицы спецтехники.

Как сообщили в ГУ МЧС по региону, горела обстановка в квартире многоквартирного дома на площади 2 кв. м.

Справиться с огнем удалось в 12:17 мск. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что еще один смертельный пожар случился сегодня на улице Тамбасова. Огонь охватил четырехкомнатную квартиру.