Петербургский лыжник погиб в Хибинах

Лыжник из Петербурга скончался в Хибинах. Фото: Pixabay

Лыжник из Петербурга скончался в Хибинах. Фото: Pixabay

Трагедия случилась в пятницу, 25 марта, ближе к вечеру на склоне горы Айкуайвенчорр.

Об этом сообщает 78.ru, ссылаясь на слова брата погибшего.

Все произошло на горнолыжном курорте в Хибинах в Мурманской области.

46-летнего мужчину пытались откачать до последнего. Однако полученные в результате падения травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Приехать в Хибины мужчина мог с сыном.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рабочий упал в вентиляционную шахту и погиб на стройке «СКА-Арены» в Петербурге. Согласно предварительной информации, рабочий убирал помещение. Он подвинул ограждения, закрывающие шахту, однако потерял равновесие и упал. На месте случившегося работали оперативники.