Спасатели потушили пожар на 100 «квадратах» во Всеволожске

Спасатели потушили пожар на 100 «квадратах» во Всеволожске
На месте работают пожарные. Фото: Baltphoto

В ночь на 27 марта во Всеволожском районе Ленобласти произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 22:42 мск. Во Всеволожске на улице Шишканя очевидцы заметили дым и сообщили в экстренные службы.

На месте происшествия работали дежурные смены 93 и 96 пожарно-спасательных частей, 149 пожарной части противопожарной службы Ленинградской области. Всего в ликвидации пожара участвовали 12 человек личного состава и три единицы спецтехники.

Горело нежилое здание на площади 100 квадратных метров. Справиться с огнем удалось в 23:53 мск. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что еще один смертельный пожар случился сегодня на улице Тамбасова. Огонь охватил четырехкомнатную квартиру.

Всеволожский район пожар происшествия


 

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