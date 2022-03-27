В ресторане на Кадетской линии загорелась кухня

В ресторане на Кадетской линии загорелась кухня
Спасатели прибыли на место происшествия. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Под утро 27 марта в Василеостровском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 05:13 мск. На Кадетской линии, д. 25, в 3-х этажном здании, в ремонтируемом помещении ресторана, на кухне площадью 20 квадратных метров происходило горение обстановки 12 квадратных метров.

Справиться с огнем удалось в 06:13 мск. Сведения о пострадавших не поступали.

В ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 3 единицы техники и 15 человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что еще один смертельный пожар случился сегодня на улице Тамбасова. Огонь охватил четырехкомнатную квартиру.

Василеостровский район пожар происшествия


 

Новости партнеров
Компенсировать потери от французских санкций может возврат России дома в 150 метрах от Дворцовой
Компенсировать потери от французских санкций может возврат России дома в 150 метрах от Дворцовой
Театр
Театр "Современник" прокомментировал желание Ахеджаковой покинуть Россию
«Правитель создаст мощное славянское государство»: предсказание Ванги об отношениях России и Украины начало сбываться
«Правитель создаст мощное славянское государство»: предсказание Ванги об отношениях России и Украины начало сбываться
«Почему вы сейчас заверещали?»: Михалков вскрыл правду о звездных «плакальщиках» на фоне конфликта с Украиной
«Почему вы сейчас заверещали?»: Михалков вскрыл правду о звездных «плакальщиках» на фоне конфликта с Украиной
Ещё на Gazeta.SPb
Утренние пробки в Петербурге пробки составили 1 балл
На Выборгском шоссе загорелась баня
В Петербурге в воскресенье ожидается сильный ветер
Нефролог рассказал, чем может обернуться постоянный прием обезболивающих
В ресторане на Кадетской линии загорелась кухня
Экономист объяснил россиянам, как теперь покупать товары из Европы
Россиянам рассказали о новой уловке мошенников
Ночью в Ломоносовском районе вспыхнул частный дом