В ресторане на Кадетской линии загорелась кухня

Под утро 27 марта в Василеостровском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 05:13 мск. На Кадетской линии, д. 25, в 3-х этажном здании, в ремонтируемом помещении ресторана, на кухне площадью 20 квадратных метров происходило горение обстановки 12 квадратных метров.

Справиться с огнем удалось в 06:13 мск. Сведения о пострадавших не поступали.

В ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 3 единицы техники и 15 человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что еще один смертельный пожар случился сегодня на улице Тамбасова. Огонь охватил четырехкомнатную квартиру.