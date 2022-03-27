В Московском районе произошла стрельба

В Московском районе произошла стрельба
По факту стрельбы проводится проверка. Фото: pixabay

Сотрудники полиции задержали в Московском районе мужчину за хулиганскую стрельбу

Как сообщили в ГУ МВД по городу и региону, 24 марта в полицию поступило сообщение от мужчины о том, что у дома 13 по улице Взлетной гражданин стреляет из травматического пистолета.

На следующий день участковым уполномоченным полиции по указанному адресу по подозрению был задержан 39-летний работник шиномонтажа. По предварительной информации, он четыре раза выстрелил из принадлежащего ему светозвукового пистолета Глог 19.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство).

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что грабитель с гаечным ключом, напавший на петербуржца, попался полиции.

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